ريم الهاشمي تثمن جهود الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن

الشارقة 24 – وام:

ثمنت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتخفيف معاناة الشعوب والمجتمعات الضعيفة، خاصةً معاناة الشعب اليمني الشقيق الذي يعاني من تداعيات ممارسات الميليشيات الحوثية.

وأكدت أن جهود الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن أصبحت نموذجاً رائداً للعمل الإنساني المؤسسي له الأثر الفاعل والسريع، مشيدة بكفاءة عمل الفرق الميدانية التابعة للهلال الأحمر في اليمن لا سيما وأنها تعمل في بيئة صعبة وغير آمنة.

وأوضحت معاليها: "أنه في ظل المتابعة الحثيثة والمستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ودعمه المستمر لقيادات الهلال الأحمر وللفرق الميدانية، وتوافر الخبرة والعزيمة العالية لدى كوادر الهلال، أسهم كل ذلك في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الأشقاء اليمنيين وإحساسهم بالأمان الاجتماعي بوجود أشقاء يقفون معهم فعليا والذي يلمسونه على أرض الواقع.

وكانت معاليها، وضمن زيارتها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اطلعت، أمس الإثنين، على العديد من المشاريع والمبادرات التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي المبادرات خلال عام زايد، حيث اطلعت على خطط توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية في عدن والمحافظات المجاورة مثل لحج وأبين والضالع وتعز ومحافظة الحديدة.

واستمعت معاليها إلى شرح حول المشاريع التي تم إنجازها والمتعلقة بتأهيل ودعم العديد من القطاعات الحيوية والخدمية مثل قطاع الصحة والتعليم والإصحاح البيئي والكهرباء وتأهيل البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، إضافة إلى ما تم تقديمه من دعم لموازنات العديد من المؤسسات الحكومية وبناء قدراتها كقطاع الأمن والسلامة.

وأشادت معاليها بجهود رفع قدرات ميناء عدن الذي أصبح قادراً على استيعاب المزيد من الواردات التجارية والإنسانية.