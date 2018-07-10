"الهلال" ينتهي من مشروع حفر بئر مدينة النور في تعز

الشارقة 24 – وام:

أنهى الهلال الأحمر الإماراتي مشروع حفر بئر مدينة النور غرب محافظة تعز خلال فترة وجيزة، ليدخل المشروع في الخدمة لضخ المياه لتغطية احتياجات أكثر من 25 ألف نسمة من أهالي مدينة النور، وذلك ضمن مشاريع "عام زايد" التنموية والإغاثية التي تتلمس احتياجات المواطن اليمني.

تأتي هذه الاستجابة العاجلة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي تلبيةً لمناشدة أهالي مدينة النور بحفر البئر بعد أن طالت معاناتهم في جلب الماء الصالح للاستخدام من مناطق بعيدة بسبب شح المياه في حي مدينة النور.

وقال الدكتور عبد الحكيم عون وكيل محافظة تعز، إن مشروع حفر بئر مدينة النور يعد من المشاريع الحيوية التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي.

موضحاً أنه تم حفر البئر بعمق 215 متراً، ليضخ أكثر من 14 ألف متر مكعب في الساعة.

من جهته، أوضح إيهاب الدهبلي مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في تعز إن "الهلال" سخر كل الامكانيات للانتهاء من حفر بئر مدينة النور خلال وقت محدد، للتخفيف من معاناة الأطفال والنساء في جلب الماء من المناطق المحيطة بهم، لافتاً إلى أنه بفضل هذا المشروع يتم مدهم بالمياه بالفعل في منازلهم.

من ناحيتهم، أكد عدد من أهالي حي مدينة النور أن الهلال الأحمر الإماراتي نجح في تخفيف معاناتهم بسبب شح المياه حيث كانوا يقضون أوقاتاً طويلة في توفير احتياجتهم من المياه من المناطق المحيطة.