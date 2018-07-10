بدء فعاليات مبادرة "طيار المستقبل" في شرطة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

بدأت فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "طيار المستقبل" الذي تنظمها إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، وبمشاركة 100 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية وذلك في مبنى الإدارة.

وتتضمن المبادرة برامج علمية وثقافية خلال العطلة الصيفية وتأتي من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في بناء الإنسان والاستدامة وغرس القيم الإيجابية والمواطنة الصالحة.

وأشاد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي بجهود دائرة التعليم والمعرفة في المشاركة بالمبادرات التي تعزز الشراكة المجتمعية وتستثمر أوقات فراغ الطلبة خلال إجازة نهاية العام الدراسي.

وأوضح أن مبادرة "طيار المستقبل" تدعم فئة الطلاب الشباب وتخصص برنامجاً صيفياً لشغل أوقات فراغهم لتنمية مهاراتهم وغرس مفهوم التنشئة الأمنية وتعزيز الثقة والاعتزاز بالنفس ورفدهم بالمعرفة من خلال الأنشطة والفعاليات التثقيفية التي تعزز المعرفة والعلم والقيم الوطنية والأخلاق الحميدة وحب الوطن في دورة تدريبية مكثفة فضلاً عن الزيارات الميدانية.