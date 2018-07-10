"الداخلية" تنظم المعسكر الصيفي "المفكر الذكي"

الشارقة 24 – وام:

افتتح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي في وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا لمبادرات عام زايد، الإثنين، مبادرة "المفكر الذكي - صيف 2018".

والمبادرة عبارة عن معسكر صيفي يشارك فيه ما يقارب من 350 من أبناء منتسبي ومنتسبات الوزارة وتنظمه إدارة العلاقات العامة ضمن مبادرات "عام زايد" بالتعاون مع معهد التكنولوجيا التطبيقية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي ويستمر حتى 16 أغسطس المقبل.

وقال اللواء الخييلي - في كلمة له بهذه المناسبة - إن وزارة الداخلية وبتوجيهات من القيادة الشرطية تحرص على توفير الرعاية خلال العطلة الصيفية لأبناء منتسبيها وتوثيق الروابط الأسرية والإنسانية بينهم، مؤكداً أهمية تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية التي تعنى بالأطفال والشباب وشغل أوقات فراغهم بما يعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى مجتمعهم.

واطلع اللواء الخييلي - خلال جولة داخل معهد التكنولوجيا التطبيقية - على المرافق والتجهيزات والصالات التدريبية التي تم توفيرها لتنفيذ الأنشطة والفعاليات الرياضية التي يتضمنها المعسكر الصيفي.

من جانبه قال العقيد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة إن المبادرة تم تصميمها لتناسب الأعمار من 5 سنوات حتى 15 سنة وللجنسين وتهدف إلى تأهيل الأبناء للحصول على شهادة "المهندس الصغير" من خلال التدريب على برمجة الروبوتات الذكية والتحكم التكنولوجي إضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة المصاحبة للمبادرة من رياضة وفنون الدفاع عن النفس والسباحة والمهارات الحياتية والأعمال اليدوية التي تناسب الفتيات.