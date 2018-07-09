محمد بن زايد يستقبل أعضاء مجلس "الإمارات للإفتاء الشرعي"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في مجلس قصر البحر، أعضاء "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن بيه.

وتمنى سموه خلال اللقاء لأعضاء المجلس التوفيق في عملهم في خدمة ديننا الحنيف والمجتمع عبر تنسيق آليات ضبط الفتاوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها في الدولة.

وأكد سموه أهمية دور "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" كونه مرجعاً رسمياً للإفتاء في الدولة يوحد المسائل والقضايا التي تمس حياة الأفراد وعمل المؤسسات من الناحية الشرعية والدينية.