نقل الطفلة اليمنية "سمية" للعلاج في أحد مستشفيات الدولة

الشارقة 24 – وام:

تكفلت دولة الإمارات - في مبادرة إنسانية جديدة - بعلاج الطفلة اليمنية سمية "3 أعوام" في أحد مستشفيات الدولة بعد إصابتها بجراح قطعية خطيرة في منطقة البطن والأمعاء جراء استهداف الميليشيات الحوثية الموالية لإيران منزل أسرتها في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة بقذيفة "هاون" مباشرة.

وقد تعامل فريق الجراحة المتقدم الإماراتي العامل ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مع حالة الطفلة الصحية وأجرى عملية جراحية لها استغرقت أربع ساعات تم خلالها التخلص من جميع الشظايا المستقرة في مناطق متفرقة بالبطن وإنقاذ حياتها ومن ثم نقلها عبر الطائرة إلى دولة الإمارات لاستكمال رحلة العلاج إضافة إلى تأهيلها نفسياً جراء العمل الإرهابي للميليشيات.

وقال الدكتور سلطان الكعبي قائد فريق الجراحة المتقدم الإماراتي في التحالف العربي إنه بعد استقرار الحالة الصحية للطفلة اليمنية "سمية" وبناء على التوجيهات العليا تم عمل إخلاء طبي للطفلة إلى أحد مستشفيات الدولة لاستكمال تلقي العلاج والتأهيل النفسي جراء ما أصابها.