محمد بن زايد يستقبل "أوائل الثانوية"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، في قصر البحر، الأوائل من الطلبة والطالبات في الصف الثاني عشر للعام الدراسي لعام 2017 ــ 2018 "الثانوية العامة" وأولياء أمورهم والعديد من القيادات التعليمية والتربوية.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي.

وهنأ سموه الطلبة وأولياء أمورهم بهذا التفوق والتميز الذي جاء ثمرة الاجتهاد والمثابرة وتعاون الأسرة مع المؤسسات التعليمية، متمنياً لهم مواصلة التفوق وبذل المزيد من الجهود في مسيرتهم الدراسية وحياتهم العلمية.