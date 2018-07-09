ابن بيه: تشكيل مجلس الإفتاء خطوة جديدة في إطار نهج التسامح

الشارقة 24 – وام:

قال معالي الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن قرار القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتشكيل مجلس الإفتاء يشكل خطوة جديدة في إطار نهج التسامح وفلسفة التعايش السعيد الذي وضع لبناته الأولى مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين الأوائل من حكام الإمارات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الإثنين، في بأبوظبي بحضور معالي الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومشاركة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وحضور أعضاء المجلس.

وقال معاليه، إن القرار يواجه انحراف مسار الفتوى الذي صار بمثابة سلاح للمتطرفين وحملة الفكر المأزوم بكل أطيافه وتمظهراته، سلاح استباح الأديان وجنى على الإنسان فاصطلت بناره كليات الشريعة واجتثت به جزئياتها ومفاهيمها وانبتت نصوصها عن سياقاتها.

وأضاف الشيخ ابن بيه، أن قرار مجلس الوزراء في الدولة الذي شكل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يأتي في عام زايد عام الوفاء لمنهج التسامح والاعتدال والحكمة في سياق تحقيق غاية ضبط الفتوى ومأسستها ليمثل مع غيره من المؤسسات في الدولة سياجاً وحصناً من الفتاوى المارقة والتيارات الهدامة التي تهدد الأمن الروحي والسلم الأهلي والاجتماعي والإقليمي بل والدولي.