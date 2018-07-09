وزيرة جيبوتية تشيد بدور الإمارات الإنساني في بلادها

وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية في جيبوتي لدى استقبالها قنصل عام الدولة في جيبوتي

الشارقة 24 – وام:

أثنت منى عثمان آذن وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية في جمهورية جيبوتي، بالدور الاجتماعي لدولة الإمارات وتأثيراتها الإيجابية المختلفة على الحياة الاجتماعية للعديد من الأسر الجيبوتية الفقيرة.

جاء ذلك، خلال استقبالها في مكتبها سعادة الدكتور عبد الله بن عبود النقبي قنصل عام دولة الإمارات في جيبوتي.

وأكدت أن بلادها تعول كثيراً على دعم الإمارات لمجموعة من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة كالمشاريع الخاصة بمساعدة الأطفال وتعزيز مكانة المرأة الجيبوتية ورعاية كبار السن.

واستعرض الطرفان عدداً من المواضيع والقضايا السياسية والإقليمية، كما تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجال الاجتماعي.