إشادة عربية بالعمل التطوعي في الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي، أن الحركة التطوعية في دولة الإمارات حققت طفرة نوعية ملموسة بما يعكس تطورها ونضوجها في شتى مجالات العمل التطوعي والذي أصبح أحد السمات المميزة للمجتمع الإماراتي في ظل الاهتمام الرسمي الكبير بهذا القطاع الحيوي.

وقال بوهزاع إنه من منطلق التواصل المستمر بين جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي ودولة الإمارات فقد تمت مخاطبة عدداً من الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية لترشيح شخصية إماراتية لنيل الجائزة في نسختها التاسعة والمقررة تسليمها خلال احتفالية في مملكة البحرين في شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع اليوم العربي للتطوع.

وأشار إلى أن الجائزة تولي اهتماماً كبيراً بتكريم رواد العمل التطوعي في الدول العربية باعتبارهم من النماذج المشرفة الذين يبذلون العطاء في خدمة بلدانهم، وذلك بهدف تعزيز ثقافة التطوع باعتبارها أمراً ضرورياً لأن العمل التطوعي يشكل مقياساً من مقاييس تطور المجتمعات ومدى وعيها وتفاعلها في مختلف مناحي التنمية.

وأضاف أن التجربة الإماراتية في دعم العمل التطوعي تعد من التجارب التي يحتذى بها على المستوى الإقليمي وهو ما دفع اللجنة المنظمة للجائزة لاختيار العديد من الشخصيات الإماراتية المؤثرة في هذا المجال على مدار السنوات الماضية ومنهم الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان الرئيسة الفخرية لمؤسسة " تحقيق أمنية "، والشيخة عزة بنت عبدالله بن راشد النعيمي المديرة العامة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي أمين عام جمعية الإحسان الخيرية، و نجلاء بنت محمد العور، ورجل الأعمال خلف أحمد الحبتور.

ونوه إلى اللفتة الكريمة التي أقدمت عليها مؤسسة وطني الإمارات بتكريم الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بجائزة وطني الإمارات تقديراً لمبادراته في العمل التطوعي والإنساني، مشيراً إلى أن هذه اللفتة تعكس مدى التقارب الذي يجمع البلدين الشقيقين والاهتمام المشترك بتعزيز قيمة العمل التطوعي كأحد الروافد الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.

من جهته وصف سعادة ضرار أبوالهول مدير عام مؤسسة وطني تكريم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة تكريم لأحد رواد العمل التطوعي وأهم الداعمين للعمل الخيري ليس في مملكة البحرين والخليج العربي وحسب إنما أحد رواده في الوطن العربي.