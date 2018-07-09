"الهلال" تُنهِي برنامج المتطوعين وتُكرم عدداً منهم بعدن

الشارقة 24 – وام:





كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن اليوم الإثنين، عدداً من المتطوعين الذين عملوا معها لمدة الأربعة أشهر الماضية، حيث قدمت لهم شهادات تقدير تثميناً للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

وقدم المهندس طيب الشامسي، نائب رئيس بعثة الهلال الأحمر الإماراتي أثناء حفل التكريم الشكر والتقدير لفريق المتطوعين الذين بذلوا جهوداً كبيرة ومتميزة خلال فترة عملهم مع بعثة الهلال في عدن.

وأضاف الشامسي، أن المتطوعين أسهموا في نجاح الكثير من الفعاليات التي نظمتها الهيئة ومنها حفل يوم الأم واليوم العالمي لمتلازمة داون والعمل في نظافة وتأهيل دار العجزة والمسنين ومساعدة دار المكفوفين وجمعية التوحد وتوزيع وجبات إفطار الصائم في شهر رمضان وتوزيع كسوة عيد الفطر وغيرها من الأنشطة.

ويأتي إنهاء برنامج المتطوعين بعد فترة عمل استمرت أربعة أشهر حسب المعايير الدولية، فيما يعد البرنامج تجربة فريدة من نوعها داخل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حيث يعد المهنيين للعمل في مشاريع التنمية القطاعية والمجتمعية وأنشطة الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى أن العمل التطوعي يفيد المجتمع ككل والمتطوع بوصفه فرداً في تعزيز الثقة والتضامن.