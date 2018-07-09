الإمارات تضيء حياة 12 ألف يمني في منطقة يختل بالساحل الغربي

الشارقة 24 – وام:

أضاءت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حياة 12 ألف مواطن يمني من أبناء منطقة يختل الواقعة شمال مديرية المخا في الساحل الغربي لليمن، بعد تأهيل شبكة الكهرباء وتركيب المحولات اللازمة لعودة التيار الكهربائي إلى 1600 منزل، وذلك ضمن جهود الإمارات المستمرة لإعادة تأهيل القطاعات الحيوية والبنى التحتية في المناطق اليمنية المحررة والتي دمرتها مليشيات الحوثي الموالية إلى إيران، مستهدفةً بممارستها الإرهابية مقدرات الشعب اليمني وممتلكاته وبناه التحتية.

وتواصل فرق الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الدؤوبة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن لرفع المعاناة عن كاهل الأشقاء، ضمن برامج المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب اليمني، إضافة إلى توزيع آلاف السلال الغذائية والسلع الأساسية.

وقال راشد الخاطري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية المخا: "إن تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن يأتي في إطار الحرص المستمر لدولة الإمارات على دعم الشعب اليمني، والوقوف إلى جانب الأشقاء في الظروف الصعبة التي يمرون بها، ومساعدتهم على مواجهة هذه المرحلة القاسية في حياتهم".

وأضاف أن الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ حملات إغاثية مستمرة في المناطق المحررة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي فرضها حصار ميليشيات الحوثي الموالية إلى إيران، مشيراً إلى أن برامج الهلال الأحمر الإنسانية المستمرة في اليمن تسهم في استعادة دورة الحياة الطبيعية.