أدنوك تبحث توسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات مع الصين

الشارقة 24 – وام:





عقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، سلسلة من الاجتماعات مع قادة كبريات الشركات الصينية العاملة في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات تركزت حول توسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في أعمال أدنوك المتكاملة في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز بما فيها الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات.

وبهذه المناسبة، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الزيارة تتماشى مع توجيهات القيادة بالعمل على توسعة الشراكات الاستراتيجية وتوثيق وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية التي تمثل أحد أكبر شركاء دولة الإمارات التجاريين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وقال معاليه: "يمثل التعاون في مجال الطاقة جانباً مهماً في العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم وأحد أهم أسواق النمو الرئيسة لإنتاج أدنوك من النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات، لذلك نحرص على توثيق هذه العلاقة انطلاقاً من قناعتنا بتوفر فرص كبيرة للشراكات والاستثمارات التي تحقق منافع متبادلة على امتداد أعمال أدنوك في مختلف مجالات ومراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات.. ونحن دائماً على استعداد للعمل مع شركائنا الحاليين والجدد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات البتروكيماوية في الصين".

والتقى معاليه خلال الزيارة بكبار المسؤولين التنفيذيين لكل من شركة "وانهوا" واحدة من أكبر منتجي مادة الميثيلين ديفينيل ديسوسيانات في العالم والتي تستخدم في إنتاج البولي يوريثين الصلب، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي" أكبر شركة نفط وغاز صينية مملوكة للدولة وإحدى أكبر مجموعات الطاقة المتكاملة في العالم، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري "كنووك" واحدة من كبرى شركات النفط الوطنية في الصين المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي من الحقول البحرية، كما اجتمع معاليه مع ممثلي بنك التنمية الصيني ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصيني.

واستعرض معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال الاجتماعات، خطط أدنوك لتطوير مصادر جديدة لإنتاج النفط والغاز وتوسعة أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات والتي تهدف لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من البتروكيماويات ثلاث مرات لتصل إلى 14.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025.

وكانت أدنوك أعلنت، مؤخراً، خلال "ملتقى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات"، الذي أقامته في أبوظبي، عن ضخها استثمارات كبيرة في مشاريع جديدة بمجال التكرير والبتروكيماويات على الصعيدين المحلي والعالمين لتعزيز قدرتها التكريرية وزيادة إنتاجها من البتروكيماويات.