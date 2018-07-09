حاكم رأس الخيمة يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات

الشارقة 24 – وام:





أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي، برئاسة محمود حسن الشمسي، وتسمية محمد إسماعيل العوضي نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، وعمر محمد المزكي نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة.

ونص القرار على أن تضم عضوية الإدارة أحمد محمد شملان النعيمي، وعمر صالح الصويلح الزعابي، وخليل إبراهيم الطويل، وفاطمة علي محمد المعمري، وناصر سالم طحنون النقبي، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كما صدر قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم برئاسة محمد اسماعيل العوضي، وتسمية عمر محمد المزكي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة وعضوية أحمد محمد شملان النعيمي وأنور عبد الله الدربي العلي وناجي محمد ناجي القحطاني وناصر سالم طحنون النقبي.

من جانبه، ثمن محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى للنادي لمجلس إدارة نادي الإمارات، بتشكيله الجديد، مؤكداً أن هذه الثقة تمنحنا الدافع والحافز لجعل النادي صرحاً رياضياً يخدم طموحات وتطلعات الرياضيين وجميع الفئات المجتمعية في الإمارة، إيماناً من النهج الوطني وانطلاقاً من الخطط الاستراتيجية التي سينتهجها النادي خلال المرحلة المقبلة .