الرميثي يوجه "ترخيص أبوظبي" بزيادة مسارات الفحص الفني للمركبات

الشارقة 24 – وام:

وجه معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، بزيادة عدد مسارات الفحص الفني للمركبات في المراكز المخصصة لهذه الغاية، لتسريع الإنجاز على نحو يسهم في توفير الوقت وتقليل الجهد على المتعاملين وتحقيق مزيد من المؤشرات الإيجابية في تقديم الخدمات الشرطية.

واطلع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، خلال جولة له، على مراحل وسير العمل في مركز خدمة وإسعاد المتعاملين ومبنى السلامة الرئيسي لفحص المركبات الخفيفة في مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، مؤكداً الحرص على جعل تجربة المتعامل متميزة وتفوق توقعاته من خلال إنجاز المعاملات بسرعة ودقة ومواصلة التميز والإبداع باستخدام أحدث الأدوات والاستغلال الأمثل لقدرات الكوادر البشرية في تقديم الخدمات وتعزيز رضا المجتمع بمنظومة العمل الشرطي.

وتبادل معاليه الحديث مع المتعاملين حول آليات إنجاز المعاملات، مبدياً اهتمامه بمقترحاتهم وتطبيق الأفكار البناءة التي تسهم في تطوير العمل وتحسين مؤشرات الأداء لتكون رحلة المتعامل في الحصول على الخدمات سهلة ومتميزة في سرعة الإنجاز مواكبة لاحتياجاته بما يفوق توقعاته.

واطلع قائد عام شرطة أبوظبي أثناء الجولة التي رافقه خلالها اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية على مراحل إنجاز المعاملات، حاثاً العاملين على مواصلة الإبداع والابتكار وتلبية متطلبات الجمهور من خدمات ترخيص السائقين والآليات.