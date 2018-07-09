رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء

الشارقة 24 – وام:





بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيتي تعزية إلى الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان، وشينزو آبي رئيس وزراء اليابان، وذلك في ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة جنوب وغرب اليابان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تعزية مماثلة إلى الإمبراطور أكيهيتو و شينزو آبي.