حاكم عجمان يوجه بمنح دراسية لأوائل "الثانوية" على نفقة سموه

الشارقة 24 – وام:





كرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الطلاب والطالبات الأوائل على الثانوية العامة للعام 2017 2018 المسار المتقدم والعام والمسار التكنولوجي التطبيقي.

وهنأ سموه لدى استقباله اليوم الإثنين، الطلبة الأوائل في عجمان والذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الدولة المتفوقين على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة، معرباً عن تمنياته لهم بتحقيق ما يصبون إليه في مسيرتهم التعليمية وإثبات أن أبناء الإمارات على قدر المسؤولية.

وأشاد بالجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة في مجال التعليم والتي أتت ثمارها في تفوقهم وتميزهم، داعياً الشباب من الجنسين للتسلح بالمعرفة والعلم والإسهام في بناء الوطن.

ووجه سموه بمنح دراسية للطلبة الأوائل في عجمان في جامعات الدولة أو خارجها حسب التخصص الذي يختارونه وذلك على نفقة سموه الخاصة، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح الدائم، معرباً عن اعتزازه وفخره بأبنائه الأوائل والذين أسعدوا القلوب بنجاحهم وتوفقهم.

وأثنى سموه على جهود القائمين على العملية التعليمية والتربوية في دولة الإمارات، مؤكداً أهمية الدور المتميز الذي يقومون به في إعداد الأجيال للمساهمة في بناء الوطن، مشيداً بالدور الكبير والحيوي لأولياء الأمور فلهم التحية والتقدير لما قاموا به من تشجيع ومساعدة لأبنائهم وتوفير الأجواء المناسبة لتفوقهم وتميزهم وإعدادهم لمستقبل أفضل.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن التعليم هو الأساس في تقدم وتطور الأمم والارتقاء بالتنمية الشاملة في القطاعات كافة، وأن تفوقهم يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم وقيادتهم التي لا تدخر جهدا لتوفير كل الإمكانيات من أجل حصولهم على أعلى المستويات الدراسية والتعليمية لخدمة شعبهم والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

من جهته، تقدم سعادة علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي لتكريمه أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارات وعجمان في المسار المتقدم والعام والتطبيقي، مشيراً إلى أن ذلك يدل على الحرص على دعم وتشجيع المتميزين من الطلاب والطالبات، معرباً عن أمله في أن يكون هذا التكريم حافزاً للجميع للجد والاجتهاد والتحصيل العلمي والتفوق.

من جانبهم، أعرب الطلاب والطالبات الأوائل عن سعادتهم بلقاء سموه وتهنئته لهم بالنجاح وتقدموا ببالغ الشكر والتقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من جانبه التي تعكس حرصه على متابعة أبنائه وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم.

وأكدوا أن دعم سموه سيكون دافعاً لهم لمواصلة دراساتهم العليا والاستمرار بالتفوق والتميز، مؤكدين أن سموه هو الأب لكل أبناء الإمارة والملهم والحاكم والداعم القوي للعلم والمعرفة.

حضر حفل التكريم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية وسعادة عبد الله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وسعادة علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية وأولياء أمور الطلاب والطالبات الأوائل في الثانوية العامة وكبار المسؤولين.