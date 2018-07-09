شرطة أبوظبي ترحب بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب

الشارقة 24 – وام:

رحبت شرطة أبوظبي بقرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة "المؤسسة الاتحادية للشباب"، برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وعضوية شخصيات حكومية وأعضاء من مجالس الشباب في مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف دعم رؤية المؤسسة الذي يتمحور حول تعزيز تمكين وإشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع وصقل طاقاتهم وقدراتهم وإبداعاتهم وأفكارهم وإطلاقها.

وأكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي أهمية هذه الخطوة المهمة والتي ستسهم في توحيد رؤى مجالس الشباب نحو مختلف القضايا التي تهم مجتمع الإمارات، كما تؤكد دعم القيادة الرشيدة المستمر للطاقات الشبابية المبدعة لتقديم المزيد من الأفكار والمقترحات الهادفة لمستقبل مشرق في دولتنا.

وأضاف الرميثي أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومن خلال مجلسها للشباب ستعمل على التنسيق والتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ودعم توجهاتها ورؤاها المستقبلية من واقع التجارب العملية التي حققها مجلس شباب شرطة أبوظبي في هذا الجانب والمشاركة في الأنشطة والفعاليات السنوية الشبابية في الدولة.

من جهته لفت الرائد الدكتور أحمد الرمحي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي إلى أهمية دور المؤسسة في توحيد رؤى ومقترحات الشباب لدعم مسيرة العمل التطويري في دولة الإمارات في إطار حرص واهتمام حكومة الإمارات بفئة الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والإسهام بصورة فعالة في رفاه المجتمع الإماراتي.

ودعا الرائد الرمحي إلى أهمية عقد جلسات عصف ذهني بين مجالس الشباب لمناقشة القضايا الحيوية المهمة في مجتمع الإمارات، موضحاً أنها تعد من أفضل السبل التي تتيح لمتخذي القرار التعرف على تطلعات وآمال الشباب وسبل دعمهم وتمكينهم ليكونوا قادة مؤثرين في المستقبل.

يشار إلى أن مجلس شباب شرطة أبوظبي يحرص على تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية وشارك في تنفيذ فعاليات وأنشطة هادفة واجتماعات مشتركة مع مجلس أبوظبي للشباب ركزت على عقد حلقات نقاشية وجلسات عصف ذهني وصولاً لمقترحات وتوصيات هادفة في خدمة الوطن.