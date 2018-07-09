الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات لسكان "حضرموت"

الشارقة 24 – وام:

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت اليمنية عبر تقديمها مساعدات غذائية لأهالي مديرية ساه بوادي حضرموت، وذلك في إطار جهودها الرامية لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي يمر بها اليمن.

وقال محمد عبيد الشامسي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت إن هذه المساعدات تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للأهالي عبر توفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة الناجمة عن نقص الغذاء في ظل هذا الظرف الإنساني.