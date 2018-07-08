هيئة الهلال الأحمر تواصل دعم المشاريع الخدمية والتنموية بـ "حضرموت"

الشارقة 24 – وام:





وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، الأحد، عقداً مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت لتنفيذ مشروع ربط شبكة التصريف الصحي بمدينة الشيخ خليفة السكنية الواقعة في منطقة جول الرماية غرب مدينة المكلا والتي تم بناؤها عقب كارثة سيول 2008 بالشبكة الرئيسية بمديرية المكلا.

وقال محمد عبيد الشامسي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت - خلال مراسم توقيع العقد - إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المشاريع الخدمية والتنموية بمحافظة حضرموت بعد استكمال كافة الترتيبات من تجهيز البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي ورصف الشوارع ليتمكن المتضررون من استلام منازلهم في أقرب وقت.

وأكد أن الهيئة تسعى خلال "عام زايد" لتنفيذ مشاريع خدمية بمختلف المحافظات اليمنية ومن ضمنها محافظة حضرموت في إطار الدور الذي تقوم به الإمارات لإعادة تأهيل البنى التحتية في اليمن لمساعدة الأشقاء على تجاوز ظروفهم المعيشية الصعبة.