وفد تايلاندي يُشيد بالتجربة البرلمانية في الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أشادت ديستات هوتراكيتيا أمين عام مجلس الدولة في مملكة تايلاند، بالتجربة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تواكب التطور والتقدم في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال زيارتها، على رأس وفد رفيع المستوى من مجلس الدولة في مملكة تايلاند، يوم الأحد، للمجلس الوطني الاتحادي، ولقائها سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة، وتبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة بينهما.

وأثنت ديستات على الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في تعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الإمارات تعد من الدول المتقدمة التي تلعب دوراً مهماً، في استخدام الابتكار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز إنجازات حكومتها.

وقالت: "نسعى للاستفادة من الخبرة الإماراتية في هذا المجال الحيوي، لأننا في مرحلة صياغة ومراجعة القوانين والأنظمة الداخلية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، في الصناعات المختصة في مملكة تايلاند".

من جانبه، استعرض سعادة أحمد شبيب الظاهري، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأهم محطات تطور مسيرة المجلس منذ تأسيسه في 12 فبراير عام 1972م.