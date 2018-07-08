سارة الأميري: تطور العلوم يحقق التنمية المستدامة

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، أن تطور العلوم وتقدمها هي من الأسس التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت معاليها، خلال زيارتها، يوم الأحد، مركز بروج للابتكار التابع لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية "بروج": إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعتبر في غاية الأهمية، كونها تسهم في توحيد الجهود والطاقات الإبداعية، وتعزز تبادل المعارف والخبرات، بما يسهم في تقدم وتطور قطاع العلوم، ليكون داعماً رئيسياً في تحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل، من خلال بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار في جميع المجالات، الأمر الذي يساهم في تطوير القطاعات الحيوية وزيادة تنافسيتها، وصولاً إلى تحقيق الخطة المئوية لدولة الإمارات، التي تسعى إلى أن تكون فيها من أفضل دول العالم على جميع المستويات.

واطلعت معاليها خلال الزيارة، على مرافق "بروج"، التي تشمل مختبرات علمية متطورة، ومعدات تقنية متقدمة ذات الصلة بتطوير مختلف أنواع التطبيقات البلاستيكية، والتقت بعدد من الموظفين والباحثين الإماراتيين، الذين يعملون على ابتكار حلول بلاستيكية جديدة، وتعرفت على الأنشطة التي تتولاها إدارة حقوق الملكية الفكرية بالمركز، ودورها بتمكين شركة بروج من تسجيل أكثر من 30%، من إجمالي براءات الاختراع المسجلة لشركات إماراتية في قاعدة بيانات الهيئة العالمية للملكية الفكرية.