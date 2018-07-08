مجلس الوزراء يقر تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب

الشارقة 24 – وام:

اعتمد مجلس الوزراء قراراً، بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعضوية شخصيات حكومية وأعضاء من مجالس الشباب في مختلف إمارات الدولة، وذلك بهدف دعم رؤية المؤسسة الذي يتمحور حول تعزيز تمكين وإشراك الشباب، في مختلف قطاعات المجتمع، وصقل طاقاتهم وقدراتهم وإبداعاتهم وأفكارهم وإطلاقها.

يأتي قرار تشكيل المجلس، في إطار حرص واهتمام حكومة الإمارات بفئة الشباب، ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات، والمساهمة بصورة فعالة في تحقيق رفاهية المجتمع الإماراتي، وبما يعزز بناء مستقبل مستدام للدولة، ويحقق في نفس الوقت أهداف "رؤية الإمارات 2021"، و"مئوية الإمارات 2071"، حيث جاء تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، في أعقاب إنشائها في إبريل من العام الجاري، بهدف التنسيق مع مجالس الشباب المحلية، في وضع أجندة سنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة، والتنسيق مع هذه المجالس، لضمان توافق أهدافها وخططها واستراتيجياتها وأنشطتها، مع الخطط العامة للدولة في مجال الشباب، إلى جانب غيرها من الأهداف، التي تخدم شباب الدولة وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة لهم.

ونص القرار، على أن يضم مجلس إدارة المؤسسة في عضويته: الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، إضافة إلى أعضاء من مجالس الشباب في كل إمارة، وبما يعزز من ديناميكية القرارات التي يتخذها المجلس وتمكينها للشباب، في مختلف قطاعات المجتمع.