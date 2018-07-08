وفد "الرياضات الجوية" يطلع على أفضل ممارسات حماية المطارات

الشارقة 24 – وام:





قام وفد من لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، برئاسة العقيد ركن طيار سالم خليفة السويدي من وزارة الداخلية وممثلين عن الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة دبي للطيران المدني بزيارة ميدانية لمجموعة من الشركات المصنعة للأجهزة والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار في كل من فرنسا وفنلندا.

تأتي الزيارة ضمن برنامج الزيارات التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية المعنية في الدولة والمتعلقة بنشاطات "الطائرات بدون طيار" للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة لضمان أمن وسلامة المستخدمين والممتلكات العامة والخاصة حتى لا تشكل خطرا على أمن وسلامة أجواء الدولة والتعرف على آلية العمل لدعم توجهات اللجنة وتعميم الفائدة على الجهات ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الأهداف المرجوة .

واطلع الوفد خلال الزيارة على أفضل الممارسات والمعايير الدولية المتبعة في حماية المطارات والمنشآت العسكرية والأمنية من مخاطر الطائرات بدون طيار "الدور ونز" باستخدام التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة التي تنتجها هذه الشركات للتصدي للطائرات بدون طيار والتي تساعد في الحماية من مخاطرها.

وتعرف الوفد على أحدث أنواع الطائرات بدون طيار التي تصنعها الشركات في فرنسا وفنلندا واستمعوا إلى شرح مفصل حول المواصفات الفنية التي تتمتع بها من خفة الوزن والسرعة والدقة وثبات في التحليق والتحمل والمواصفات الذكية وإمكانية تحليق بعض الطائرات لمسافات بعيدة .