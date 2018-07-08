حاكم عجمان يستقبل سفيرة بلجيكا

الشارقة 24 – وام:





استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان، الأحد، سعادة السيدة دومنيك مينور سفيرة المملكة البلجيكية التي قدمت للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالعلاقات الطيبة بين الدولتين وتمنى للسفيرة التوفيق في عملها الجديد.

من جهتها أعربت السفيرة البلجيكية عن سعادتها بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان وعلى ما لقيته من ترحيب وتعاون خلال فترة عملها كسفيرة لبلادها، مشيدة بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في مختلف الميادين.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان وسعادة حمد راشد النعيمي مدير الديوان الأميري وسعادة سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وسعادة طارق بن غليطه وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.