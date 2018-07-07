"التربية" و"الإمارات الدبلوماسية" تُثريان تجربة الطلبة السفراء

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة التربية والتعليم، اتفاقية تعاون مشتركة، مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بخصوص برنامج سفراء الدبلوماسية، الموجه للطلبة الذي استحدثته الوزارة مؤخراً، ضمن مبادرة "سفراؤنا"، التي تستهدف تطوير قدرات ومعارف الطلبة، في مختلف المجالات المعرفية والإنسانية.

وقع الاتفاقية من طرف وزارة التربية والتعليم سعادة مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام، وبرناردينو ليون مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وذلك في مقر الأكاديمية، بحضور مسؤولين من الجانبين، وعدد من طلبة برنامج سفراء الدبلوماسية .

وتهدف الاتفاقية، إلى تحقيق التناغم والانسجام بين الأهداف الأساسية، لبرنامج سفراء الدبلوماسية، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، وبين إطار العمل المخصص لإعداد الشباب في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، إذ تمكن الاتفاقية وزارة التربية والتعليم، من الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الأكاديمية، عند تصميم وإنشاء وتنفيذ برامج متعلقة بالدبلوماسية، وكذلك الاستفادة من الشبكة التي توفرها الأكاديمية من المحاضرين والمتحدثين والدبلوماسيين والسفراء والموارد الأخرى، لتنفيذ برنامج الدبلوماسية للطلبة، كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين، في مختلف مراحل تنفيذ البرنامج، وما يرتبط بذلك من توفير دعم لوجستي لضمان نجاحه وتحقيق مستهدفاته.