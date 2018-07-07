الهلال يتغلب على جبال القبيطة اليمنية ويُغيث سكانها

الشارقة 24 – وام:

نجحت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في التغلب على الطبيعة الجغرافية القاسية، لمناطق جبلية في مديرية القبيطة النائية، إحدى مديريات محافظة لحج اليمنية، لإغاثة سكانها والأسر الفقيرة، التي اضطرت للانتقال إليها، هرباً من جحيم ميليشيات الحوثي الإيرانية .

وفور وصولها لمناطق الرماء والعشة والكاذي وتوجان ومنطقة نخيلة في مديرية القبيطة، قامت فرق الهيئة، بتوزيع 500 سلة غذائية على الأهالي، الذين عبروا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمواقف دولة الإمارات تجاه اليمن، والتي جسدت عمق الأخوة بين الشعبين الشقيقين .

وقال عبد الحميد علي أحمد شيخ منطقة العشة: إن الهلال الأحمر الإماراتي، برز في تقديم الدعم الإنساني والخدمي للقبيطة، التي تعد من المديريات التي تفتقر للمشروعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين.

من جانبه، شكر حسن سالم القباطي قائد جبهة القبيطة، جهود الهلال الناجحة، في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني، وتنفيذ أنشطة خدمية، مشيراً إلى معاناة المواطنين اليمنيين، في الرماء وتوجان والمناطق المجاورة، في التنقل والسفر، نظراً لوعورة الطرق في تلك المرتفعات الجبلية.