مجلس الوزراء يعتمد تأسيس "مكتب الاتصال لحكومة الإمارات"

الشارقة 24 – وام:

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتأسيس مكتب الاتصال لحكومة الإمارات ليتبع المكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويقوم بدور محوري في تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الاتحادية وبناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

واعتمد المجلس قرار إنشاء مكتب الاتصال لحكومة الإمارات لضمان أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وعبر تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي.

وسيعمل مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في المرحلة المقبلة على مجموعة من الاختصاصات، والتي تتمحور حول اقتراح وتطوير الخطة الاستراتيجية العامة للاتصال الحكومي في الحكومة الاتحادية، وتقديم الدعم والمشورة للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية في إعداد خطط الاتصال ومراجعتها، واقتراح وتطوير أنظمة ومعايير موحدة لهوية الحكومة الاتحادية والشعار الرسمي للدولة ومتابعة تنفيذه.

وتم إطلاق الموقع الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات www.gco.gov.ae ليشكل منصة للتواصل مع وسائل الإعلام وفرق الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية.