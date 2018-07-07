عبد الله بن زايد: نتطلع إلى تعزيز التعاون مع "روسيا"

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية التي عقدت في كازان.

وترأس الجانب الروسي دينس مانتوروف وزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية.

وأعرب سموه في كلمته عن شكره وتقديره لدينس مانتوروف وزير التجارة والصناعة لروسيا الاتحادية ووفد روسيا الاتحادية على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

كما أعرب سموه عن فخره بتعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيراً سموه إلى أن روسيا الاتحادية تحظى بكثير من الاحترام والتقدير من دولة الإمارات وشعبها، متطلعاً سموه إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.