شرطة رأس الخيمة تضبط أمن الطرق إلكترونياً

الشارقة 24 – وام:

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، البرنامج الإلكتروني الذكي لضبط أمن الطرق، بحضور المدراء العامين وكبار الضباط وعدد من ضباط الشرطة المعنيين بالشأن المروري.

ويأتي هذا البرنامج، انسجاماً وتماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات الشرطية والمرورية المتميزة، وفقاً لنظام 7 نجوم، والعمل على تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الشرطية والمرورية المقدمة للجمهور، بما يسهل الإجراءات، ويحقق التميز في إنجاز المعاملات، الأمر الذي يسهم في إسعاد جمهور المتعاملين.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالمشروع، الذي تبلغ تكلفته صفر درهم، وذلك من خلال الاعتماد الكلي، على الكادر البشري، والأنظمة الفنية، والتقنية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالإضافة إلى الموارد التقنية الحالية، سعياً نحو خفض وفيات المرور، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الثاني لوزارة الداخلية، المتمثل في جعل الطرق أكثر أمناً، والإسهام في دعم مؤشر الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، من حيث خفض مؤشر وفيات المرور، إلى 3 كحد أعلى لكل 100 ألف نسمة من السكان .

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن البرنامج صمم لضبط أمن الطرق، والتأكد من التزام السائقين بأنظمة وقوانين السير والمرور، حفاظاً على سلامة كافة مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن من بين مزايا البرنامج، أنه يلبي متطلبات وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، من خلال ارتيادهم للطرق، والتأكد من سلامة الخدمات المقدمة لهم، كالمواقف المخصصة لهم، وحقوقهم أثناء عبورهم من الأماكن المخصصة لهم .

ونوه إلى أن البرنامج يسهم في تحقيق سرعة إنجاز المعاملات، عبر تفعيل الجهد الإضافي الطوعي لجميع الضباط وصف الضباط والأفراد، في جميع أوقات الدوام الرسمي، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والإجازات الرسمية، في الرقابة والضبط المروري، تعزيزاً للأمن المروري، كما يسهم في المحافظة على أمن مستخدمي الطريق من المشاة، من خلال دوره في إلزام المشاة عند عبور الشارع من الأماكن المخصصة للعبور، وفي إعطاء أولوية استخدام الطريق للمشاة للحد من حوادث الدهس.

ولفت اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إلى أن النظام يعمل على حوكمة عملية إدخال المخالفات في الأنظمة المرورية، من خلال ضمان عدم الخطأ في عملية الإدخال بنسبة 100%.