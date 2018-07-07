الأرصاد تتوقع أجواء حارة الأحد في الإمارات

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم الأحد، حاراً بوجه عام ومغبراً أحياناً، فيما تظهر بعض السحب على المناطق الشرقية بعد الظهر، قد تكون ركامية على سلاسل الجبال أحياناً، بينما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

ولفت المركز، إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية، 15-30 كم/ ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً .

وقال إن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:21، والثاني عند الساعة 21:01، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 13:29، والجزر الثاني عند الساعة 04:17.

وأشار إلى بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:32، والثاني عند الساعة 06:55، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 10:28، والجزر الثاني عند الساعة 00:07.