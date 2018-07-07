رئيس تتارستان وعبد الله بن زايد يبحثان التعاون

الشارقة 24 – وام:

استقبل رستم نور علي ميننيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له في العاصمة كازان.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة.

واستعرض الجانبان علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ومجمل الأحداث والتطورات في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع جمهورية تتارستان وذلك انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، مشيراً سموه إلى أهمية هذه الزيارة ودورها في تطوير وتوثيق العلاقات بين البلدين الصديقين.