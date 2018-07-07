69 ألف مستفيد من المساعدات الإماراتية لـ "الحديدة"

الشارقة 24 – وام:

واكبت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتية خلال شهر يونيو الماضي عمليات تحرير محافظة الحديدة والمحافظات والمدن الواقعة على الساحل الغربي لليمن بالمزيد من المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم استقرار السكان المحللين وتخفيف الحرمان الذي تعرضوا له جراء السياسات غير الإنسانية للميليشيات الحوثية الإيرانية بحقهم.

وتواجد الهلال الأحمر الإماراتي في مناطق شديدة الخطورة في الساحل الغربي بالقرب من خطوط النار المتقدمة سعياً لتأمين عاجل وفوري لاحتياجات أهالي المناطق المحررة وقدم خلالها السلال الغذائية ووفر مواد الإيواء، فيما واصلت فرق متخصصة نزع ألغام الموت الحوثية التي زرعت الموت في طرقات المحافظة.

وقدمت الإمارات منذ الـ 20 من يونيو الماضي حتى الـ 5 من يوليو الجاري 9,900 سلة غذائية في 13 مديرية ومنطقة "الخوخة والوعرة والذباب والموشج ووادي عرفان والمحرقين والتحيتا والمتينة والحيمة والقويرق والذكير والسقف والبقعة".

واستفاد من تلك المبادرات أكثر من 69,300 شخص - 49500 طفل و9900 امرأة - وتضمنت مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي توفير إمدادات لمواد الإيواء، إضافة للأطباء والممرضين لدعم الأسر النازحة أو الموجودة في المناطق التي استفادت من المساعدات.