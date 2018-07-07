"الداخلية" تطلق حملة التوعية المرورية الموحدة "صيف بلا حوادث"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة الداخلية حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2018، تحت شعار "صيف بلا حوادث"، ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية وصولاً إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021، وتستمر الحملة مدة 3 أشهر.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن الحملة تجسد استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، وضمن مبادرات قطاع المرور لتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية.

وأضاف إن الحوادث المرورية لا تزال تشكل هاجساً يؤرق المسؤولين في إدارات المرور والدوريات بالدولة، بسبب ما تخلفه من آثار ضارة تؤدي إلى الوفيات والإصابات والآثار الاجتماعية الأخرى، إضافةً إلى الخسائر المادية في الممتلكات، والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة.