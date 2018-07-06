الهلال يدشن حملة نظافة شاملة بمديرية تريم اليمنية

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حملة نظافة شاملة بمدينة تريم بوادي حضرموت في اليمن، تحت شعار "مدينتي أجمل"، بمشاركة شعبية واسعة، لإزالة المخلفات وطلاء الشوارع، وذلك ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية والتنموية والخدمية، التي تنفذها الهيئة بمحافظة حضرموت.

حضر انطلاق الحملة، التي جاءت برعاية عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، إلى جانب وفد الهيئة خالد هويدي مدير عام مديرية تريم، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والأعيان وممثلي الأندية والفرق الشعبية بالمديرية.

والتقى فريق الهيئة، المواطنين الذين عبروا عن شكرهم لإطلاق هذه الحملة، وتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، وتبادل معهم الحديث حول الجوانب الخدمية في المديرية.

وعبر محمد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر، عن ارتياحه للتفاعل والتعاون مع حملة النظافة، ورفع المخلفات، التي تنفذها الهيئة، بمشاركة السلطة المحلية بحضرموت والمواطنين، مؤكداً أن حضرموت وأهلها يستحقون ذلك، وأن الحملة ستتواصل لإظهار المدينة بشكل أجمل.

وأكد خالد هويدي، أهمية هذه الحملة في وادي حضرموت وبمديرية تريم، من خلال رفع مخلفات الأمطار من شوارع المدينة، وأعمال الطلاء التي ستشهدها شوارع المدينة.