أماني شفيق: تفوقت لأجل عيون "الطب"

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكدت الطالبة أماني شفيق، الحاصلة على المركز السابع على مستوى جميع الجنسيات على مستوى الدولة في التعليم العام، "المسار المتقدم"، أن دعم أسرتها ومعلميها، هما السبب الرئيسي في تفوقها.

وتوجهت شفيق، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الرعاية والاهتمام بالطلاب وتوفير كل السبل أمامهم للتفوق والنجاح.

ووجهت نصيحة للطلاب الجدد، بأن يفعلوا ما بوسعهم، مع تنظيم وقتهم، معبرة عن رغبتها في دراسة الطب، تخصص جراحة.