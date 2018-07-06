حمده الحمادي: طموحي دراسة الهندسة الكيميائية بـ "أميركية الشارقة"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

قالت حمده يوسف محمد الحمادي من مدرسة باحثة البادية الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الدولة خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": أطمح بدراسة الهندسة الكيميائية في الجامعة الأميركية في الشارقة أسوة بوالدي المهندس يوسف محمد الحمادي مدير محطة إنتاج الكهرباء وتحلية المياه بهيئة كهرباء ومياه الشارقة في مدينة خورفكان.

وأضافت الحمادي إن "التفوق كان حليفي منذ أن بدأت مشواري التعليمي وإرادة الله ودعاء والداي ورسائل الحب التي ارتشفتها من قادتي ودولتي كانت مصدر إلهام وأوسمة فخر أبت أن تنجلي إلا ببصمة رائعة تمثلت بحصولي على هذا المركز المتقدم، فكل الشكر لوالدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى قيادتنا الرشيدة في دولتنا الحبيبة وكل الشكر إلى الداعم الأول للتعليم والطلاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما أتوجه بالشكر إلى والداي وأهلي ومديرتي الفاضلة هيام عامر، وأتمنى أن أكون فخراً لدولتي الحبيبة ما حييت".