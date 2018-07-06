الأرصاد: طقس السبت حار إلى شديد الحرارة

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، يوم السبت، حاراً إلى شديد الحرارة بوجه عام، ومغبراً أحياناً، وتزداد كميات السحب على مناطق مختلفة، مع فرصة لتكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في بيان: إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، من 20 إلى 30 كم/ساعة بوجه عام، تصل أحياناً إلى 45 كم/ساعة على المناطق المكشوفة.

وأوضح أن الموج في بحر الخليج العربي سيكون متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:09، والثاني عند الساعة 07:21، والجزر الأول عند الساعة 12:33، والجزر الثاني عند الساعة 02:23 .

أما بالنسبة لبحر عمان، سيكون الموج متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:38، والثاني عند الساعة 05:47، والجزر الأول عند الساعة 09:10، والجزر الثاني عند الساعة 23:16 .