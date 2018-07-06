هزاع بن زايد يهنئ أوائل الثانوية العامة بتفوقهم

الشارقة 24 – وام:

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أوائل الثانوية العامة، بنجاحهم وتفوقهم.

وقال سموه في تصريحات له بهذه المناسبة: "نبارك لأوائل الثانوية العامة، عملتم واجتهدتم، واليوم تجنون ثمار عملكم، وتنطلقون في مرحلة جديدة من رحلة العلم والمعرفة، ونبارك لأهالي الطلبة المتفوقين، فالبيئة الأسرية والمدرسية هي الأساس للنجاح والتميز".

وأعرب سموه في هذا الشأن، عن شكره لوزارة التربية والتعليم والهيئات التدريسية، التي تقوم بدورها لتخريج أجيال متعلمة قادرة على خدمة الوطن وتحقيق آمالهم وآمال أسرهم فيهم.