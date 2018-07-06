الإمارات توزّع ألفي سلة غذائية على سكان المتينة بالحديدة

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ألفي سلة غذائية، إلى جانب السلع الأساسية، على أهالي منطقة المتينة التابعة لمديرية التحيتا في الساحل الغربي لليمن، استفاد منها 14 ألف مواطن يمني، وذلك ضمن حملة توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة، على أهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة، للتخفيف من وطأة معاناتهم، ومساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة، التي يمرون بها جراء حصار ميليشيات الحوثي الموالية لإيران .

يأتي توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية، ضمن جسر إغاثي بري وجوي وبحري موجه من دولة الإمارات إلى سكان محافظة الحديدة.

وأكد سيف الظاهري ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن، استمرار توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية على أهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة والمدن والقرى المجاورة لها، والتي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة، جراء الوضع المعيشي المتردي نتيجة الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقال الظاهري: إن المساعدات الإماراتية للشعب اليمني لم تتوقف، فهناك يد تحرر وأخرى تقدم المساعدات الإغاثية الضرورية، للتخفيف عن الأشقاء قسوة الظروف التي سببتها ميليشيات الحوثي، وإعادة تأهيل المناطق التي يتم تحريرها، والبنى التحتية خاصة المنشآت الرئيسية، مثل المستشفيات والمدارس وغيرها لاستعادة دورة الحياة الطبيعية.

وتوجه أهالي منطقة المتينة، بالشكر والعرفان لدولة الإمارات، على مبادراتها الإنسانية والتنموية التي تستهدف نجدة الشعب اليمني، ودورها الرائد الذي لم يقتصر على الجانب العسكري، وإنما شمل أيضاً الجانب الإنساني الإغاثي.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بالوضع الإنساني الصعب في اليمن، فقد سيرت جسراً إغاثياً عاجلاً من المساعدات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يشمل 35 ألف طن، عبارة عن 10 بواخر إماراتية محملة بالمواد الغذائية المتنوعة، وجسر جوي يشمل 7 رحلات تنقل 14 ألف طرد غذائي للشعب اليمني الشقيق، إلى جانب تسيير مئة قافلة مساعدات من السوق اليمني المحلي، ضمن الخطة الشاملة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لإغاثة الحديدة والمناطق المحيطة بها، والذي بدوره نجح في تنفيذ عمليات إغاثية مماثلة واسعة النطاق، عندما قام بتحرير كل من عدن والمكلا والمخا، ما أدى إلى تحسين الحياة المعيشية للشعب اليمني.