آلاء أبو المجد: أسرتي وراء حصولي على "المركز السابع"

الشارقة 24 - محمود سليم:

توجهت آلاء أبو المجد محمد سليم، الحاصلة على المركز السابع على مستوى جميع الجنسيات على مستوى الدولة في التعليم العام "المسار المتقدم" بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على زياراته للمدارس، مشيرة إلى أن هذه الزيارات تُشكل دعماً للطلاب، وحافزاً لهم.

وعبرت أبو المجد في تصريحات لـ "الشارقة 24"، عن أمنيتها بدراسة الطب في الشارقة، مشيرة إلى أن أسرتها ومدرسيها هم أكبر داعم لها، وذللوا لها كل الصعوبات للتواجد بين الـ 10 الأوائل على مستوى الدولة.