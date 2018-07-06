ميرة الحمادي... تفوق وشغف بدراسة القانون

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

توجهت الطالبة ميرة أحمد محمود محمد الحمادي الحاصلة على المركز الرابع على مستوى جميع الجنسيات والثالثة على مستوى المواطنات في الدولة بالتعليم العام "المسار العام"، بالشكر الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ولجميع إخوانه حكام الإمارات على اهتمامهم بالقطاع التعليمي، وتوفير كل سبل النجاح والتفوق للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وأضافت "كما لعبت أسرتي دوراً كبيراً في تفوقي، عبر توفير الأجواء المناسبة لي، وكذلك مدرستي (باحثة البادية للتعليم الثانوي للبنات) ومديرتها هيام الحمادي".

وعبرت ميرة الحمادي عن رغبتها بدراسة القانون في جامعة الشارقة.