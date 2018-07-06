عليه النقبي: "تنظيم الوقت"... سر تفوقي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أهدت الطالبة عليه يوسف موسى النقبي الحاصلة على المركز السابع في المسار العام على المواطنين نجاحها وتفوقها إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهم الدائم والمتواصل للطلاب وخصت بالذكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكدت عليه النقبي لـ "الشارقة 24" أن والديها سعيا دائماً لتهيئة البيئة المناسبة لها للمذاكرة المنظمة بعيداً عن التوتر والخوف الذي يرافق الطلبة خلال فترة الامتحانات، فضلاً على أنها قامت بتنظيم وقتها خلال السنة الدراسية لمذاكرة الدروس أولاً بأول حتى لا تتراكم عليها.

وقالت النقبي أطمح مستقبلاً في الالتحاق بالجامعة لدراسة إدارة الأعمال وهو التخصص الذي شغفت به وتمنيت دراسته، واعتبرته جزءاً من طموحي الذي حققت من أجله التفوق في الثانوية العامة.