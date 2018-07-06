الدفاع المدني يطلق حملة "السلامة في وسائل النقل"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية حملة "السلامة في وسائل النقل"، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية للقيادة العامة لعام 2018، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر ثقافة السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع.

وأفاد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، بأن حملة "السلامة في وسائل النقل" تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئة وسائل النقل بالدولة، وتسهم في تطبيق اشتراطات السلامة العامة من خلال دعم أصحاب وقائدي المركبات في أخذ التدابير اللازمة لإيجاد وسيلة نقل آمنة تضمن السلامة للجميع، وتحميهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع على الطريق.

وقال إن إدارات الدفاع المدني الإقليمية التابعة للقيادة العامة للدفاع المدني قامت بتنفيذ فعاليات حملة وسائل النقل من خلال تسيير فرق عمل متخصصة، وقامت بتوزيع الكتيبات ونشرات التوعية في محطات فحص السيارات وعلى المراجعين لإدارات ترخيص الآليات والسائقين والمرور والدوريات، وفي الأماكن العامة، وحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع اندلاع الحرائق في مركباتهم مع التأكيد على أهمية توفير طفاية حريق في كل مركبة لاستخدامها في حالات الطوارئ.