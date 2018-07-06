500 سلة غذائية وزعها "الهلال الأحمر" على النازحين في وادي شعب

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 500 سلة غذائية على النازحين من أبناء وادي شعب في منطقة المقارب التي تقع على الحدود مع محافظة تعز، والذين عادوا إلى قراهم عقب تحرير المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في الجبال المطلة على الوادي.

وأوضح ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن السلال الغذائية ستشمل قرى نفاخة والجول والقويضة وضوكة ومناطق أخرى في شعب الأوسط والأسفل، إضافة إلى النازحين في منطقة المقارب بمركز المديرية.

من جانبه عبر الشيخ علوان محمد سعيد العبدلي شيخ قبيلة العبادل عن سعادته بهذه المكرمة الإنسانية، ضمن الأعمال الإغاثية والإنسانية المشهودة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لأشقائها اليمنيين في المناطق المحررة، مشيراً أن هذه السلال الغذائية تمثل حافزاً معنوياً للنازحين في تخفيف بعض المعاناة التي واجهتهم خلال الفترة الماضية بعيداً عن قراهم.

من جانبهم عبر الأهالي المستفيدون عن سعادتهم بهذه اللفتة الإنسانية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تجاههم، مشيدين بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها الإغاثي السخي الذي أسهم في التخفيف من معاناة الفقراء وذوي الحاجة.