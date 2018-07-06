علم الإمارات يُزين أعلى قمة جبلية في إيطاليا

الشارقة 24 – وام:

تمكن ثلاثة طلاب إماراتيون هم الشيخ فيصل القاسمي وسلطان الكندري وبرانجال باتشاني من مدرسة ريبتون دبي، يرافقهم جراهام مالكن مدير قسم التعليم الخارجي بمجموعة إيفولفنس نولدج إنفستمنتس، من رفع علم الإمارات عالياً على قمة جبل جران باراديسو وهو الأعلى في إيطاليا ضمن سلسلة جبال الألب.

استغرقت الرحلة ستة أيام من منذ الانطلاق حتى الصعود للقمة ومن ثم الهبوط للقاعدة مرة أخرى استطاع خلالها فريق المدرسة وبعد أربعة أيام من التدريبات بما فيها التسلق باستخدام الحبال والمشي وسط الثلوج مع حمل الفؤوس والأدوات المساعدة إلى الوصول للقمة التي ترتفع عن سطح البحر مسافة 4061 متراً.

وقال ديفيد كوك مدير مدرسة ريبتون دبي: إن الوصول لقمة جبل جران باراديسو يمثل إنجازاً كبيراً لفريق المدرسة ويعكس مدى إصرارهم وعزيمتهم على تحقيق الهدف مع العمل بروح الفريق للوصول لتلك النتائج الرائعة.. مشيراً إلى أن الوصول للقمة يعتبر عملاً متميزاً أدخل البهجة على قلوب الجميع .. وعبر عن الفخر والاعتزاز لرفع علم الدولة وعلم ريبتون عالياً على قمة الجبل.

وغرد "بين فوغل" المغامر والكاتب والمذيع العالمي المعروف والمدافع عن البيئة مهنئاً تقديراً للإنجاز الكبير الذي حققه الطلاب ..وقال: "أتوجه إلى فريق مدرسة ريبتون دبي بالتهنئة على الإنجاز الكبير الذي حققوه وتسلق جبل جران باراديسو الرائع والعملاق .. أبهرني إصراركم وعزيمتكم على تحقيق الهدف مع الأخذ في الاعتبار أنكم انطلقتم من مدينة دبي حيث الصحراء إلى جبال الألب في إيطاليا.. ألف تحية لكم جميعاً".

يذكر أن تسلق قمة جبل جران باراديسو تأتي في سياق الفعاليات الخاصة بالتعليم الخارجي التي تنظمها مدرسة ريبتون دبي وتهدف لتعزيز قدرات الطلبة ومهارتهم الحياتية والمهنية وبناء شخصياتهم وتنمية مواهبهم بشكل أفضل.