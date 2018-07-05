سفير الدولة يبحث العلاقات الاقتصادية مع نائب رئيس الوزراء اليوناني

سفير الدولة في أثينا مع نائب رئيس الوزراء اليوناني

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة محمد مير عبد الله يوسف الرئيسي سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، أمس الأربعاء، في أثينا مع يانيس ذراغاساكيس نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية المتميزة وتعزيز آفاق الاستثمارات بين البلدين الصديقين.

وأشار نائب رئيس الوزراء اليوناني إلى مذكرة تفاهم للشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتي سيتم توقيعها في الأشهر المقبلة بين وزارتي الاقتصاد في البلدين.

وجرى مناقشة إمكانيات توسيع التعاون الاقتصادي مع جذب الاستثمارات الإماراتية الى اليونان.

وأطلع يانيس ذراغاساكيس سعادة سفير الدولة على الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة اليونانية لتشجيع الاستثمار في اتجاه تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية مشيرا على وجه الخصوص إلى تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار من خلال الانتهاء من السجل العقاري وتسجيل الأراضي ووضع خرائط للغابات.

وتطرق معاليه إلى أهمية مذكرة التعاون التي تم التوقيع عليها في مارس 2018 بين صندوق تنمية الاقتصاد الجديد "TANEO" وشركة مبادلة من أجل إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 400 مليون يورو.