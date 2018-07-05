لبنى القاسمي: الإمارات تُحفز طاقات شبابها الريادية

الشارقة 24:

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد، حرص القيادة الإماراتية الحكيمة، على تحويل دولة الإمارات إلى وجهة عالمية يشار إليها بالبنان، في مجال تيسير الأعمال التجارية والابتكار وريادة الأعمال.

وقالت معاليها في كلمة بندوة دولية في مدينة الصويرة المغربية، السبت والأحد الماضيين: "إن حكومتنا تهدف إلى تمكين الإماراتيين من النهوض بأدوارهم، كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية للدولة، من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز الأجيال النابضة بروح القيادة والإبداع والمسؤولية والطموح، وفي الوقت الذي تواصل فيه الدولة الصعود في القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، فإن سياساتها تدعم تطوير ثقافة ريادة الأعمال، عبر القطاعات الصناعية والدوائر الحكومية والمشاريع الجديدة والشركات العائلية، كما أن مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية ستصبح أكثر وضوحاً".

وأضافت معالي الشيخة لبنى، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية العامة لأصحاب المشاريع حول موضوع "الحالات العامة لمشاريع ريادة الأعمال ورواد الأعمال المواطنين"، برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "أن العالم يتغير بسرعة هائلة نشهد خلالها ظهور ابتكارات مباغتة وتحولات تكنولوجية ستشكل مستقبلنا، فها هي ثورة صناعية جديدة تتبدى ملامحها، ويطلق عليها الكثيرون "الثورة الصناعية الرابعة"، حيث التطورات تتسارع في ميادين جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والروبوت، والرقمنة، والتكنولوجيات الحيوية الجديدة، وإنترنت الأشياء، وغيرها".

وأوضحت معاليها، في الندوة التي شهدت مشاركة أكثر من مئة شخصية عالمية، أن مثل هذه التغيرات ستخلق، دون شك، منظومة كاملة من الوظائف الجديدة، والأعمال التجارية الجديدة، والسلع والخدمات الاستهلاكية الجديدة، كما أنها ستخلق طرقاً جديدة للتفكير من شأنها أن توجه مسارات حياتنا نحو الأفضل، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تُحفز طاقات الشباب الريادية.

من جهة أخرى، شاركت معالي الشيخة لبنى القاسمي، في ورشة عمل "التعليم والقادة" بالندوة، والتي عقدت تحت عنوان "نقل روح المبادرة"، حيث أكدت حرص جامعة زايد على تجاوز أنماط وقوالب التعليم الثابتة، بما يمَكِّن طلبتها من اكتساب مهارات تنظيم المشاريع، خصوصاً مع قرب اكتمال تحقيق الرؤية 2021.