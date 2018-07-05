الرميثي يكرم شركاء شرطة أبوظبي الاستراتيجيين

الشارقة 24 – وام:

كرم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ممثلي الوزرات والهيئات الاتحادية والمحلية المشاركة والشركاء الدوليين والمحليين، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في تحقيق أهداف ورؤية شرطة أبوظبي من أجل مجتمع آمن ومستقر ضمن مبادرة "عام زايد 2018" و"مبادرة شكراً".

وشهد معاليه ملتقى الشركاء لعام 2018 الذي نظمه قطاع شؤون القيادة اليوم بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، بحضور عدد كبير من الشركاء المحليين والدوليين.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، في كلمة له اعتزاز الشرطة بعلاقتها مع شركائها وسعيها المستمر لتطوير منظومة تعاون وشراكة متميزة تحقق متطلبات السعادة للمجتمع ورفع معدلات مؤشرات الرضا عن خدامتها المشتركة لأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

وقال النعيمي، إن شرطة أبوظبي تحرص على تبادل الخبرات ومتابعة المستجدات لمناقشة أفضل الخطط والمبادرات وآليات التشغيل وصولاً إلى أعلى درجات الأداء التي تنعكس في تقديم خدمات أفضل للمجتمع ودعم مسيرة التطوير في المجالات كافة.

وأشار إلى اعتزاز الشرطة بعلاقاتها مع الشركاء وسعيها المستمر لتطوير منظومة تعاون وشراكة متميزة تحقق متطلبات السعادة لمجتمعنا ورفع معدلات مؤشرات الرضا عن خدماتها المشتركة لأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

وأشاد بالجهود والإسهامات المتميزة للشركاء في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات متعددة عززت دعم الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في استدامة الأمن والريادة في تلبية الاحتياجات الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية بوصفها مؤسسة رائدة لمجتمع ينعم بالأمن والاستقرار.