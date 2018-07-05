أحمد بن طحنون يشهد تخريج الدفعة الثانية من "المهارات الإلكترونية"

الشارقة 24 – وام:

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الاحتفال الذي نظمه مركز الخبرات في بوليتكنك أبوظبي التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، بمناسبة تخريج الدفعة الثانية من منتسبي الخدمة الوطنية الذين تم إلحاقهم ببرنامج "المهارات الإلكترونية".

وينفذ البرنامج مركز الخبرات وبوليتكنك أبوظبي، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي بشأن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني لمجندي الخدمة الوطنية، وإعدادهم في بناء المهارات بمختلف مجالاتها الفنية والإلكترونية.